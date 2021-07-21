هيئة الاعلام والاتصالات تدعو لبث برامج توعوية بفوائد التلقيح ضد كورونا

2021/07/21 | 20:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، وسائل الإعلام لبث برامج توعوية بفوائد التلقيح ضد كورونا وأهمية التباعد الاجتماعي للوقاية من الجائحة.وقالت الهيئة في بيان،”، انه “انطلاقا من المسؤولية الانسانية والوطنية الملقاة على عاتق الجميع، وتنفيذ القرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ونظراً لتسجيل ارتفاع غير مسبوق في حالات الإصابة بفيروس كورونا وبعضها إصابات […]

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