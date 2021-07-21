هيئة الإعلام والاتصالات تدعو إلى بث برامج توعوية بفوائد التلقيح ضد كورونا

2021/07/21 | 20:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعدعت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، إلى بث برامج توعوية بفوائد التلقيح ضد كورونا.وقالت الهيئة بحسب الوثيقة الصادرة عنها وتلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "انطلاقاً من المسؤولية الانسانية والوطنية الملقاة على عاتق الجميع وتنفيذاً لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ونظراً لتسجيل ارتفاع غير مسبوق في حالات الإصابة بفيروس كورونا وبعضها اصابات شديدة ، الأمر الذي يمثل منعطفاً وبائياً خطيراً يهدد الجميع ، لاسيما خلال فترة عيد الاضحى المبارك فإن هيئة الإعلام والاتصالات تدعو إلى بث برامج توعوية بفوائد التلقيح ضد فيروس كورونا".

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