انتشال جثة رجل من بئر في مقبرة وادي السلام

2021/07/21 | 20:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقبرة وادي السلام الفتحة السابعة تحديداً.

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