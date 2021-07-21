الإعلام الأمني: القبض على اثنين من إرهابيي داعش في طوز خورماتو

2021/07/21 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الأربعاء، القبض على إرهابيين اثنين من داعش في قضاء طوز خورماتو.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "بجهود ميدانية وعمل استخباري دقيق، تمكنت قوة ضمن المقر المسيطر في طوز خورماتو من القاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش ضمن قاطع المسؤولية، ارتكبا العديد من الاعمال الإرهابية".

وأضافت ان "الإرهابيين من المطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب، حيث اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اصوليا".

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