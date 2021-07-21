الحكيم : العراق بلد ذو سيادة ومسعى فرض الأمر الواقع عليه مصيره الفشل

2021/07/21 | 20:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، أن العراق بلد ذو سيادة ، ومسعى فرض الأمر الواقع عليه مصيره الفشل.وقال الحكيم في تغريدة :" إن "تحقيق السلام في المنطقة والعالم يأتي عبر تعامل الدول في ما بينها على وفق المواثيق الدولية والتعاون المبني على أسس العلاقات المتبادلة والمصالح المشتركة، وفي ما تملك دول المنطقة وعلى رأسها العراق من سيادة كاملة".واضاف ان " أي مسعى لفرض سياسة الأمر الواقع عليها مصيره الفشل"، مهيبا بـ"دول الجوار الإقليمي أن تتعامل مع العراق كبلد مستقل ذي سيادة كاملة ولايسمح بأي حال من الأحوال المساس بسيادته أو التعدي على أراضيه"./انتهى2

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