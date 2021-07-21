فؤاد حسين: الجولة ستكون الأخيرة رغم حاجة العراق الى الدعم الأميركي بعد تنامي داعش

2021/07/21 | 20:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية فؤاد حسين ان جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين العراق والولايات المتحدة ستكون الأخيرة، مبينا ان داعش ما يزال يشكل تهديداً والعراق بحاجة إلى دعم استخباري أميركي.

واكد حسين من مقر اقامته في واشنطن قبيل انطلاق جولة الحوار الإستراتيجي ان لقاء الكاظمي وبايدن سيناقش مجمل العلاقات العراقية الأميركية، وان جولة الحوار ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأميركي.

وأضاف حسين ان الأميركان يتواجدون في معسكرات عراقية وليست أميركية وليس هناك قواعد أميركية في العراق.



مرجحا عودة العراق والولايات المتحدة إلى اتفاق العام الفين وثمانية بعد انتهاء جولات الحوار.

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