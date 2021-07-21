2021/07/21 | 20:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، القبض على عنصرين من داعش في طوزخورماتو.وقالت الخلية في بيان، إنه “بجهود ميدانية وعمل استخباري دقيق، تمكنت قوة ضمن المقر المسيطر في طوزخورماتو، من القاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش ضمن قاطع المسؤولية”.وأضاف البيان، أن “العنصرين ارتكبا العديد من الاعمال الارهابية، وهما من المطلوبين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عنصرين من داعش في طوزخورماتو) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عنصرين من داعش في طوزخورماتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).