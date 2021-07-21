هل اخترقت برامج التجسس الصهيونية هاتف بايدن المحمول

2021/07/21 | 20:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني زعمت شركة Pegasus Software الصهيونية، التي تجسست على ماكرون مع صحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء حقوق الإنسان ، أنه من المستحيل تقنيًا اختراق هاتف محمول برقم أمريكي.وقال إدوارد سنودن المخبر الأمريكي […]

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