الصحافة الرياضية في كركوك ودور الصحفيين الرواد

2021/07/21 | 20:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع ظهور أبطال الرياضة في مدينة الذهب الاسود بمختلف قومياتهم وأطيافهم والنتائج الباهرة التي تحققت على أيديهم وفي جميع الالعاب الرياضية ابان الخمسينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات وحتى التسعينيات من القرن المنصرم والتي تضاف الى سجل انجازات الرياضة الكركوكية ..كانت للصحافة الرياضية المرئية والمقروئة و المسموعة في مدينة كركوك ابان الاعوام الانفة الذكر الدور الكبير في ابراز هؤلاء الابطال من خلال اللقاءات الفردية معهم والتحقيقات الصحفية في الصحف الرياضية أو في البرامج الرياضية المتلفزة أو عبر الأثير (الاذاعية).

هؤلاء الصحفيين والاعلاميين الرياضيين الرواد احتفظوا بأرشيف هائل للرياضة الكركوكية من الزمن الجميل ..



هذا الارشيف الرياضي بأحاديثه وذكرياته الممتعة التي لا تنسى ..



هؤلاء الصحفيين والاعلاميين الرواد وكذلك كتاب المقالات الرياضية كانت لديهم خبرات واسعة في الاعلام الرياضي في مدينة كركوك والذين تركوا بصماتهم بأحرف من نور بغية تطوير الحركة الرياضية في كركوك ، ومن هؤلاء الاعلاميين والصحفيين الرواد أمثال عبدالغفور مصطفى و احمد محمد كركوكلي رحمهما الله و عباس البياتي وابراهيم خليل ومحمد حسين الداغستاني والشيخ ستار عبدالله البرزنجي و المصور التلفزيوني احمد عزالدين و المصوران الفتوغرافيان عبد السلام جبار و المرحوم نوزاد محمد و المرحوم حسن زندي و نورهان علي وعمر محمد أمين و رزكارشواني و جلال ابراهيم و عماد محمد شريف و اسعد جباري وشمس الدين گوزه جي و المرحوم يحى قاسم وشقيقه طه قاسم وسالم أمين والشهيد رعد مطشر مسلم و المرحوم حسن العبيدي و جنكيز ياسين و يشار خالد وآخرون.

وبعد سقوط النظام المباد عام 2003 برز في كركوك عدد من الزملاء الصحفيين والاعلاميين الرياضيين في القنوات الاعلامية المختلفة الذين واصلوا عملهم المهني بخطى متميزة ..

نعم هؤلاء الصحفيين والاعلاميين الرياضيين الرواد في كركوك بجميع مكوناتهم خدموا الاعلام الرياضي في هذه المدينة الجميلة لسنوات طوال ولايزال البعض منهم يواصلون عطاءهم في هذا المجال ..

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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