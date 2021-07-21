2021/07/21 | 20:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة البصرة، أمس الثلاثاء، اعلى درجات حرارة هذا العام حيث بلغت درجة الحرارة 70 درجة مئوية، بحسب مقياس خاص لدرجة الحرارة.

واظهر مقطع فيديو حصل NRT عربية عليه، اليوم الاربعاء، (21 تموز 2021)، مقياس حرارة مثبت على جدار، وصلت فيه درجة حرارة الطقس 70 درجة مئوية، تحت اشعة الشمس المباشرة.

واظهر مقطع الفيديو، فيما يبدو حقلا نفطيا تعمل به شركات صينية، لا يأبه افرادها لحرارة الطقس الشديدة، ويظهر استمرارهم بالعمل رغم شدة الحرارة التي تتجاوز نصف درجة الغليان، في موقع العمل.

ويشهد شهرا تموز وآب، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة في العراق عامة، والمحافظات الجنوبية خاصة، حيث تتجاوز درجة الحرارة في بعض مناطقه 50 درجة، ما يضطر الحكومة أحيانا إلى تعطيل الدوام الرسمي، للحد من الإصابة بالحمى والأمراض الأخرى المصاحبة لارتفاع درجات الحرارة.

بالفيديو منطقة في البصرة تسجل 70 درجة مئوية! pic.twitter.com/WDeoloCjjT

— NRT عربية (@ArabicNrt) July 21, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منطقة عراقية تسجل 70 درجة مئوية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منطقة عراقية تسجل 70 درجة مئوية (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).