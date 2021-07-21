وزير الخارجية: جولة الحوار الرابعة بين العراق والولايات المتحدة ستكون الاخيرة

2021/07/21 | 20:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاربعاء، ان جولة الحوار الرابعة بين العراق والولايات المتحدة ستكون الاخيرة.

وقال حسين في تصريحات صحفية، ان “لقاء رئيس الوزراء مصطى الكاظمي والرئيس الامريكي جو بايدن سيناقش مجمل العلاقات العراقية الأمريكية من بينها عدم الابقاء على اي قاعدة امريكية في العراق”.

واضاف، ان “جولة الحوار ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي من كافة الاراضي العراقية”، مشيرا الى، ان “الأميركان يتواجدون في معسكرات عراقية وليست أمريكية كما يقول ويصرح البعض”.

وبين حسين، ان “الإدارة الأمريكية الحالية تفهم الأوضاع في العراق بشكل يخالف الإدارة السابقة”، لافتا الى ان “جانبين قد يعودان لاتفاق 2008 بعد انتهاء جولة الحوار الاستراتيجي”.

ووصل وزير الخارجية فؤاد حسين على رأس وفد رفيع المستوى، الاثنين الماضي، الى العاصمة الامريكية واشنطن تمهيدا لموعد الحوار الاستراتيجي المرحلة الرابعة للتباحث في قضايا الانسحاب الامريكي من العراق.

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