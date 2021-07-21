القبض على شاب بريطاني اخترق حسابات رؤساء أميركيين على تويتر

2021/07/21 | 20:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أُوقف مواطن بريطاني في إسبانيا، اليوم الاربعاء، بناء على طلب من الولايات المتحدة، بتهمة المشاركة في اختراق حسابات 130 شخصية على موقع تويتر، خلال شهر تموز 2020.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان، “وجّه القضاء الفدرالي التهمة إلى جوزيف أوكونور (22 عاماً) لدوره في هذا الهجوم الإلكتروني، الذي تمّت ملاحقة ثلاثة أميركيين على إثره”.

وأضافت، أن “الهجوم طال تحديداً حسابات الرئيسين الأميركيين الحالي جو بايدن والأسبق باراك أوباما والمليارديرين إيلون ماسك وبيل غايتس”.

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