الرطوبة تلفظ أنفاسها الأخيرة.. الطقس: انخفاض بالحرارة بدءاً من يوم غد الخميس

2021/07/21 | 20:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الأربعاء، إلى انتهاء موجة الرطوبة التي تضرب عدداً من مدن البلاد، وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في عدد من المحافظات

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وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في إيضاح تابعه "ناس"، (21 تموز 2201)، إن "خرائط الطقس تشير إلى أنه ابتداء من نهار ومساء الخميس تدريجيا تنتهي موجة الرطوبة مع انخفاض في درجات الحرارة، ولاتوجد فرص أمطار تذكر".

وتابع، أنه "من المفترض أن تشهد البلاد غدا انخفاضاً بعدة درجات في مناطق وسط وغرب وشمال البلاد، بفارق 4-5 درجات مئوية، وتعود الحرارة لمعدلاتها العامة وتنتهي الموجه الحارة والأجواء ستكون صيفيه اعتيادية"، مبينا "اما مدن الجنوب فالانخفاض فيها سيكون ملحوظاً يوم الجمعة، اذ تستمر الحرارة والموجة الحارة يوم غد الخميس".

وبين، أن "الرياح الآن في عموم المدن شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ومن المتوقع خلال هذه الليلة أن تندفع رياح الشمال نحو السماوة وذي قار وبادية الجنوب، فيما تستمر الرياح ساكنة والأجواء مرهقه في البصرة وميسان لغاية ظهر يوم الخميس، ثم يبدأ التحول التدريجي في اتجاه الرياح ويقل تأثير الرطوبة السطحية تدريجيا، لكن الرياح في بدايتها تكون حارة ولاهبة، ثم تدريجيا سيلاحظ الانخفاض نهار يوم الجمعة" .

وأشار عطية، إلى أن "هذا التحول في اتجاه الرياح ربما يكون مؤقتا، حيث تعود الرياح الرطبة الجنوبية الشرقية في البصرة وميسان وذي قار يومي الاثنين والثلاثاء فقط من الأسبوع المقبل، مع ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة في كافة المدن".

ولفت إلى أنه "خلال هذه الليلة تظهر سحب عالية ومتوسطة في مدينة البصرة واطراف من ميسان وذي قار، وتستمر بالظهور في البصرة وبعدها تتلاشى في ميسان وذي قار ، في حين لاتوجد توقعات بهطول زخات من الأمطار في المناطق المذكورة؛ بسبب ابتعاد الاخدود البارد في الجنوب الشرقي وتاأثيره حالياً على الإمارات وغرب إيران ثم سلطنة عُمان في وقت لاحق".

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