توب 5: أردوغان يريد اعترافا بـ

2021/07/21 | 20:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من سعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاعتراف دولي بـ"قبرص التركية"، إلى منح ريال مدريد الوافد الجديد، مدافعه النمساوي ديفيد ألابا، رقم القائد سيرجيو راموس، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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