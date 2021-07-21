الصحة تحذر: الموجة الثالثة تسبب ضغطاً شديداً على المستشفيات

2021/07/21 | 21:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بيانا تحذيريا بشأن فيروس كورونا، فيما اكدت ان الموجة الثالثة سببت ضغطاً شديداً على المستشفيات ومراكز العزل.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه […]

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