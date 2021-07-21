أولمبياد طوكيو.. توضيح رسميّ حول قرار استبعاد لاعبة عراقية

2021/07/21 | 21:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قدم اتحاد ألعاب القوى، الأربعاء، توضيحًا حول قرار استبعاد العداءة العراقيّة دانا حسين من منافسات أولمبياد طوكيو، بسبب المنشطات.

وقال ميثم الحسني مدير إعلام الاتحاد في تصريح، الأربعاء 21 تموز/يوليو، إنّ "الإيقاف مؤقت وقد اتخذ في ضوء نتائج فحوص خضعت لها اللاعبة في البطولة العربية"، مؤكدًا أنّ "الإيقاف لا يمثل إثباتًا رسميًا على تعاطي المنشطات".

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وأوضح الحسني، أنّ "موادًا محظورة قد ظهرت في عينة الفحص الخاصة باللاعبة، ما دفع الاتحاد الدولي إلى اتخاذ إجراءات للتحقق"، مبينًا أنّ "مدرب اللاعبة أكد أنّها كانت تتعاطى علاجًا معينًا، والاتحاد الدولي ينتظر التقرير بشأن ذلك".

وأشار المتحدث، إلى أنّ "الاتحاد سيقرر بعد التأكد من العينة بشكل نهائي والنظر في دفوعات اللاعبة، وفي حال ثبت تعاطيها المنشطات فستبعد بشكل رسميّ".

وتأهل عدد محدود من الرياضيين العراقيين إلى أولمبياد طوكيو من بينهم اللاعبة دانا حسين "35 عامًا" بعد فوزها بذهبية سباق 200 متر في بطولة العرب في تونس، وتحطيم رقم قياسي.

وتحوم شكوك حول إمكانية إجراء البطولة الأولمبية في طوكيو، المقررة افتتاحها في الأول من آب/أغسطس، بسبب موجة الجائحة، حيث لم يستبعد رئيس اللجنة المنظمة، توشيرو موتو، إلغاء الألعاب.

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