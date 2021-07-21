فلسفة الاضحاك بين التسلية المتصورة والكوميديا البشرية - زهير الخويلدي

2021/07/21 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي مقدمةإن الاختزال الشائع لنظريات الفكاهة إلى ثلاث مجموعات - نظريات التنافر والإغاثة والتفوق - هو تبسيط مفرط."ركزت الدراسة الفلسفية للاضحاك على تطوير تعريف ظاهرة الضحك، والذي كان حتى وقت قريب يُعامل على أنه مشترك تقريبًا مع الدعابة.



المهمة الرئيسية هي تطوير نظرية مناسبة لماهية الفكاهة، ووفقًا للتحليل القياسي، يمكن تصنيف نظريات الفكاهة إلى ثلاث مجموعات محددة بدقة: التناقض، والتفوق، ونظريات ال ......





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