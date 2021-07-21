مرحلة الخراب الأدبي و الفني - نادية خلوف

2021/07/21 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف ليس ذنبي أنّني لا أستطيع تغيير شخصيتي ، لا أعرف ذنب من ، كلّ ما أعرفه أنّني أخشى أن أخيّب ظن الآخرين بي ، فأحجم عن العلاقة المنفتحة، قد لا أحتمل طريقتهم التي كانت طريقتي في سن المراهقة، ولا تكرارهم الممل.



لست قارئة جيدة، فلا أقرأ إلا القليل، أغلبه على الأنترنت، وقليلاً منه من الورق في المكتبة العامة.



تلك المكتبات التي كنا نتباهى بها، و نتوصر قربها بدأ الغربيون يبتعدون عنها ، بل إنهم يتبرعون بم ......





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