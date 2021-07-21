الموتُ عشقًا - ريتا عودة

2021/07/21 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ريتا_عودة ليْسَ المَوْتُمَوْتَ النَّبضِ فِي الجَسَدْ.المَوْتُ أَنْ تَحْيَاكلَّ دَقِيقَةٍ مَأْتَمَ حُلْمِكَالأرْضِيِّدُونَ أنْ يَدْري أحَدْ.



المَوْتُ أنْ تَمْشِيَ بَيْنَ رِفَاقِكَخَفِيفًا..خَفِيفًاكَسَحَابَةٍ تَعْبُرُ البَلَدْ.المَوْتُأنْ تُنَادِمَ أهْلَكَ وَحِيدًا..وَحِيدًا كَشَجَرةِ صَفْصَافٍ هَجَرَتْها طُيُورُهَا

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