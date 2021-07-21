الصحة تحذر من خطورة سلالة دلتا

2021/07/21 | 21:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حذرت وزارة الصحة من خطورة سلالة دلتا.وقالت في بيان ان سلالة دلتا تنتقل بسرعة فائقة وبكل سهولة.ودعت الوزارة الى ايقاف التجمعات البشرية في الفترة الحالية لاي سبب كان.واشارت الى ان المنحنى الوبائي يستمر في التصاعد نتيجة لزيادة نسب الاصابات والوفيات في ظل تعرض بلدنا ودول العالم الى موجة ثالثة شرسة وقاسية من جائحة كورونا، مسببة ضغطا شديدا على المستشفيات ومراكز علاج كورونا التي تشهد أكتظاظ المرضى الراقدين وزيادة الحالات الشديدة والحرجة بضمنها فئة الشباب ،مع تصاعد عدد الوفيات بشكل خطير وغير مسبوق"./انتهى2

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