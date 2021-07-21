2021/07/21 | 21:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب سياح ومواطنون عن سرورهم بزيارة مدينة السليمانية واعجابهم بالتطورات التي شهدتها المدينة مشيدين بالاوضاع الامنية المستتبة.

واعرب المواطن اسماعيل جمال من خلال PUKmedia، عن سعادته بالاوضاع الامنية والقرارات الاخيرة التي اتخذها نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان.

واضاف، ان القرارات التي اصدرها قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قرارات جيدة وتصب في مصلحة المواطنين.

من جانبه قال السائح علي حسين من محافظة صلاح الدين لـ PUKmedia، نحن مسرورون جدا بزيارة مدينة السليمانية ونحن نرى بان المدينة تطورت بشكل كبير

واوضح، ان الاوضاع الامنية مستتبة جدا ونحن نتجول في المدينة بكل حرية وسعادة ادام الله علينا سعادتنا وابعد العراق عن كل مكروه.

على الصعيد نفسه، اكد المواطن ياسين عبدالله لـ PUKmedia، ان قرارات نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان مهمة جدا ويجب تطبيقها بشكل كامل، مضيفا ان الاوضاع افضل بكثير بعد تلك القرارات..ها نحن نرى هذا العدد الكبير من السياح يتجولون في محافظة السليمانية بكل حرية وفرح..

هذا واصدر قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان عدة قرارات تخص تعزيز الاوضاع ومنع حمل السلاح غير المرخص ومنع تجوال السيارات المضللة بالاضافة الى تحرير الاسواق ومنع الاحتكار ودعم التجار وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياح ومواطنون يشيدون بالقرارات الاخيرة لطالباني) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياح ومواطنون يشيدون بالقرارات الاخيرة لطالباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).