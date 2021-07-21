تعليمات جديدة من صحة السليمانية

2021/07/21 | 21:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المديرية العامة لصحة السليمانية المواطنين في حدود محافظة السليمانية ومركزها الى الالتزام بالاجراءات الوقائية والتعليمات الصحية من فايروس سلالة كورونا دلتا في كافة الامكنة العامة مثل الاسواق والمولات والكافتريات والمطاعم والمتنزهات ومحاولة عدم الاحتكاك وتنفيذ التعليمات التالية:

-استخدام اللقاح المتوفر حاليا بجميع انواعه.

-ارتداء القفازات والكمامات.

-الابتعاد عن المصابين والاشخاص المشتبه باصابتهم بكورونا.

-الاهتمام بغسل اليدين والنظافة والاغذية الصحية والهندام.

-عدم الخروج من المنزل والابتعاد عن الاماكن المزدحمة.

PUKmedia المديرية العامة لصحة السليمانية

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