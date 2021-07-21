نائب يتحدث عن 'حقيقة واحدة' فيما يخص عمل اللجان التحقيقة في العراق

2021/07/21 | 22:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النائب عن تحالف الفتح، رزاق الحيدري، الاربعاء، انتقادا لعمل اللجان التحقيقية وعملها، فيما طالب بمكاشفة الشعب العراقي بالنتائج.

وقال الحيدري في تصريح لـ NRT عربية، (21 تموز 2021)، إنه "بالنسبة للجان التحقيقية للاسف لحد الان وعلى مدى الـ 18 عاما الماضية، تبينت حقيقة واحدة والكل يعترف بيها، هي أن اغلب اللجان التحقيقية تصل الى مراحل متقدمة وبعض اللجان مهنية وتتوصل الى قضايا حقيقية عن الحوادث وعن القضايا الي تحدث اليوم بالمجتمع العراقي، لكن للأسف الجهات المعنية، اللجان التحقيقية لا تأخذ دورها بصورة صحيحة".

وأضاف، "الجهات المعنية من المفترض أن تتخذ اجراءات اخرى، على ضوء نتائج اللجان لكن للاسف لا تاخذ دورها بصورة صحيحة، لذلك لا يوجد فرد من افراد الشعب العراقي لا يعرف هذه الحقيقة".

واردف قائلا: "نتأسف انه الجهات الحكومية المعنية والجعات الرقابية تشكل لجان واللجان قد تصل الى نتائج مرضية وجيدة على مستوى اللتحقيق، لكن القرارات التي تأتي بعدها غير مرضية"، مشيرا الى انه "حادث مثل حادثة الناصرية والحريق الذي حصل في مستشفى ابن الخطيب، المفروض تكون النتائج بكل شفافية".

داعيا، "الجهات المعنية، كوزارة الداخلية والدفاع المدني ووزارة الصحة الى كشف نتائج التحقيق الى الشعب العراقي"، مردفا بالقول: "على اقل تقدير هو تطييب لخواطر العوائل المفجوعة بهذه الحوادث".

وتصاعدت في الآونة الاخيرة، دعوات برلمانية وسياسية لإلزام الحكومة بالكشف عن نتائج اللجان التي شكلتها، خصوصا أن عددها تجاوز العشرين لجنة منذ تشكيل الحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في آيار من العام الماضي.

وهناك من يرى ان حكومة مصطفى الكاظمي، لم تختلف عن سابقتها من الحكومات في ما يتعلق بتشكيل لجان تحقيقية بقضايا هامة من دون الكشف عن النتائج التي توصلت إليها هذه اللجان، أو تنفيذ وعود محاسبة المتهمين بارتكاب جرائم قتل واختطاف وتهديد وقضايا فساد.

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