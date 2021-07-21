أمركة العالم .. أسلمة العالم .. منْ الضحية ؟ - محمد فُتوح

2021/07/21 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_فُتوح فتاوى مقاطعة الدانمارك والنرويج أمركة العالم ..



أسلمة العالم ..



منْ الضحية ؟ -------------------------------------لم أكن أعلم ، أن هناك منظمة اسمها ، " الاتحاد الدولى لعلماء المسلمين " ، يرأسها يوسف القرضاوى ، ومقرها القاهرة.هل هو تقصير من شخصى المتواضع ؟ .



أم أن هذا " الاتحاد الدولى لعلماء المسلمين " ، مثل جمسع أو غالبية المنظمات ، والجمعيات ، والمراكز ، والمجالس ، والهيئات ، ......





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