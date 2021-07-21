إعلان يثير ضجة كبيرة في الأردن

2021/07/21 | 22:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثار إعلان في الأردن حول طلب عاملات نظافة يحملن البكالوريوس ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وكشف مدير عمل مدينة إربد عمر عبيدات، أن خطأ مطبعيا وقع بنشر إعلان عبر صفحة “فيسبوك” الخاصة بالمديرية يتضمن الإشارة لشرط طلب شهادة البكالوريوس على وظيفة عاملات النظافة.

وأكد عبيدات أن المديرية تداركت الخطأ بعد أقل من 10 دقائق على نشره وتم حذفه على الفور وإعادة نشر الإعلان بعد تصحيحه.

وأشار إلى أن بعض المتابعين صوروا “سكرين شوت” عن الصفحة وقاموا بإعادة نشر الإعلان القديم، فيما قام آخرون بمشاركة المنشور عبر صفحاتهم دون إعادة تصحيح الخطأ.

بدورهم قال متابعون لصفحة المديرية إن ارتفاع نسبة البطالة وتجاوزها الـ40% دفع بالمؤسسات الخاصة لطلب عمال نظافة حاصلين على درجة البكالوريوس.

وأشاروا إلى أن الأردنيين تجاوزا ثقافة العيب وهناك العديد من أصحاب الشهادات الجامعية يعملون بمهنة عامل وطن ونظافة، إلا أن اشتراط الشهادة مقابل وظيفة عامل نظافة أثار استهجان المواطنين.

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