بيان رسمي من أربيل بعد جدل ’إطلاق النار على عجلة سائحين’: إجراءات أمنية ضد مقصرين

2021/07/21 | 22:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت مديرية السياحة في محافظة أربيل، الأربعاء، توضيحاً بشأن المقطع المصور الذي يظهر إطلاق نار على إطارات عجلة مدنية من قبل قوة أمنية.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 تموز 2021)، إنه "‏بعد نشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الأخرى ‏على أنه اعتداء بإطلاق النار وفي أيام العيد على حافلة تقل عدداً من السائحين، نؤكد للجميع بأن ‏ما نشر عارٍ عن الصحة ‏تماما، وأن المقطع المنشور يعود إلى ‏فترة طويلة من الآن، وهو يوضح ‏اتخاذ إجراءات أمنية بحق بعض المقصرين".

وأضافت، "نطمئن المواطنين والسيّاح مرة أخرى بأن الوضع الأمني في مدينة أربيل مستقر ‏وأن قوى الأمن الداخلي في المحافظة تبذل قصارى جهدها وتسهر دوما على راحة وسلامة وحماية أرواح السياح وكل فرد يعيش في مدينتنا".

وتابعت، "‏لا زالت قوافل السيّاح مستمرة في الدخول إلى أربيل وبنسبة كبيرة جداً، وتشير الاحصائيات بأن عدد السياح الذين دخلوا إلى أربيل خلال يومي عيد الأضحى المبارك بلغ 103,169 سائحاً".

وأوضح مصدر أمني، في وقت سابق، ملابسات مقطع مصور يُظهر عملية إطلاق نار على عجلة مدنية من قبل قوة أمنية.

ونقلت وسائل إعلام كردية عن المصدر الأمني قوله، (21 تموز 2021)، إن "قوة أمنية ضمن مفرزة على طريق أربيل – كركوك بتاريخ 16 تموز 2021، اعتقلت شخصاً مطلوباً هارباً، وان المسألة لا تخص السياح القادمين من المحافظات إلى إقليم كردستان".

وأضاف، أن "إقليم كردستان سيبقى الملاذ الآمن لكل القادمين إليه".

وتداول المدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصوراً من حافلة سياحية، يبين استخدام قوة أمنية الرصاص صوب إطارات عجلة مدنية متوقفة على جانب الطريق، فيما أشار المدونون قبل التوضيح الأمني أعلاه، إلى أن "العجلة المذكورة فيها سيّاح وقد تعرضت لإطلاق نار من قبل قوات أمن في إقليم كردستان".

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