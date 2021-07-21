بيان رسمي من أربيل بعد جدل ’إطلاق النار على عجلة سائحين’: إجراءات أمنية ضد مقصرين

أصدرت مديرية السياحة في محافظة أربيل، الأربعاء، توضيحاً بشأن المقطع المصور الذي يظهر إطلاق نار على إطارات عجلة مدنية من قبل قوة أمنية.
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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 تموز 2021)، إنه "بعد نشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الأخرى على أنه اعتداء بإطلاق النار وفي أيام العيد على حافلة تقل عدداً من السائحين، نؤكد للجميع بأن ما نشر عارٍ عن الصحة تماما، وأن المقطع المنشور يعود إلى فترة طويلة من الآن، وهو يوضح اتخاذ إجراءات أمنية بحق بعض المقصرين".
وأضافت، "نطمئن المواطنين والسيّاح مرة أخرى بأن الوضع الأمني في مدينة أربيل مستقر وأن قوى الأمن الداخلي في المحافظة تبذل قصارى جهدها وتسهر دوما على راحة وسلامة وحماية أرواح السياح وكل فرد يعيش في مدينتنا".
وتابعت، "لا زالت قوافل السيّاح مستمرة في الدخول إلى أربيل وبنسبة كبيرة جداً، وتشير الاحصائيات بأن عدد السياح الذين دخلوا إلى أربيل خلال يومي عيد الأضحى المبارك بلغ 103,169 سائحاً".
وأوضح مصدر أمني، في وقت سابق، ملابسات مقطع مصور يُظهر عملية إطلاق نار على عجلة مدنية من قبل قوة أمنية.
ونقلت وسائل إعلام كردية عن المصدر الأمني قوله، (21 تموز 2021)، إن "قوة أمنية ضمن مفرزة على طريق أربيل – كركوك بتاريخ 16 تموز 2021، اعتقلت شخصاً مطلوباً هارباً، وان المسألة لا تخص السياح القادمين من المحافظات إلى إقليم كردستان".
وأضاف، أن "إقليم كردستان سيبقى الملاذ الآمن لكل القادمين إليه".
وتداول المدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصوراً من حافلة سياحية، يبين استخدام قوة أمنية الرصاص صوب إطارات عجلة مدنية متوقفة على جانب الطريق، فيما أشار المدونون قبل التوضيح الأمني أعلاه، إلى أن "العجلة المذكورة فيها سيّاح وقد تعرضت لإطلاق نار من قبل قوات أمن في إقليم كردستان".
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