ارتفاع غير مسبوق في وفيات

2021/07/21 | 22:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت وزارة الصحة العراقية إن البلاد على أعتاب كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إن منحنى الوباء يستمر في التصاعد نتيجة لزيادة نسب الإصابات والوفيات في ظل تعرض البلاد إلى موجة ثالثة شرسة وقاسية من جائحة …

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