المديرية العامة للسياحة في أربيل: ابواب المدينة مفتوحة دوما للسياح

نشرت المديرية العامة للسياحة في أربيل توضيحا قالت به: “بعد نشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الأخرى على انه اعتداء باطلاق النار وفي ايام العيد على حافلة تقل عددا من السائحين ، نؤكد للجميع بأن ما نشر عارٍ عن الصحة تماما وأن المقطع المنشور يعود إلى فترة طويله من الآن وهو يوضح اتخاذ اجراءات امنية بحق بعض المقصرين.
ونطمئن المواطنين والسياح مرة أخرى بان الوضع الأمني في مدينة أربيل مستقر وأن قوى الأمن الداخلي في المحافظة تبذل قصارى جهدها وتسهر دوما على راحة وسلامة وحماية أرواح السياح وكل فرد يعيش في مدينتنا.
ومازالت قوافل السياح مستمرة في الدخول إلى أربيل وبنسبة كبيرة جدا وتشير الاحصائيات بأن عدد السياح الذين دخلوا إلى أربيل في يومي عيد الأضحى المبارك بلغ (103,169) سائحا.”
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