المديرية العامة للسياحة في أربيل: ابواب المدينة مفتوحة دوما للسياح

2021/07/21 | 22:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت المديرية العامة للسياحة في أربيل توضيحا قالت به: “‏بعد نشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الأخرى ‏على انه اعتداء باطلاق النار وفي ايام العيد على حافلة تقل عددا من السائحين ، نؤكد للجميع بأن ‏ما نشر عارٍ عن الصحة ‏تماما وأن المقطع المنشور يعود إلى ‏فترة طويله من الآن وهو يوضح ‏اتخاذ اجراءات امنية بحق بعض المقصرين.

‏ونطمئن المواطنين والسياح مرة أخرى بان الوضع الأمني في مدينة أربيل مستقر ‏وأن قوى الأمن الداخلي في المحافظة تبذل قصارى جهدها وتسهر دوما على راحة وسلامة وحماية أرواح السياح وكل فرد يعيش في مدينتنا.

‏ومازالت قوافل السياح مستمرة في الدخول إلى أربيل وبنسبة كبيرة جدا وتشير الاحصائيات بأن عدد السياح الذين دخلوا إلى أربيل في يومي عيد الأضحى المبارك بلغ (103,169) سائحا.”

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