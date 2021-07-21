رضا بهلوي: ندعوا بايدن الى التضامن مع الشعب الإيراني.. وإن دعمه واجب أخلاقي

2021/07/21 | 22:36 - المصدر: قناة التغيير

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طالب نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي، الرئيس الأميركي جو بايدن بالتضامن مع الشعب الإيراني قائلاً إن دعمه واجب أخلاقي

وأضاف مخاطباً بايدن على تويتر لقد كنت جريئاً وشجاعاً في المطالبة بتضامن الولايات المتحدة مع شعب جنوب أفريقيا، واليوم، شعب إيران يحتاج ويستحق نفس التضامن، وأرفق تغريدته بفيديو قديم لبايدن يتحدث فيه عن الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

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