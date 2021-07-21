وزارة الصحة العراقية: البلاد على اعتاب كارثة صحية وإنسانية

2021/07/21 | 22:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الصحة العراقية من التهاون بالإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات الصحية المختصة، مبينة ان العراق على اعتاب كارثة صحية وإنسانية.

وأكدت الوزارة في بيان تحذيري بشأن جائحة كورونا ان الموجة الثالثة تسببت ضغطاً شديداً على المستشفيات ومراكز علاج كورونا التي تشهد اكتظاظ المرضى الراقدين وزيادة الحالات الحرجة بضمنها فئة الشباب، خاصة وان هناك تصاعد بعدد الوفيات بشكل غير مسبوق.

وأضاف البيان ان الوزارة كررت التحذير طيلة الفترة الماضية من خطورة الاستهانة والتجاهل للإجراءات الوقائية، مشيرا الى ان السلالة دلتا تتنقل بكل سهولة وسرعة فائقة مسببة إصابات كبيرة وخطرة حتى بين فئة الشباب والأطفال.

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