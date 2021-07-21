تسجيل أول وفاة بين البشر بإنفلونزا الطيور

2021/07/21 | 22:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأربعاء، وفاة صبي في الحادية عشرة من عمره بسبب الإصابة بفيروس "إنفلونزا الطيور" من السلالة (إتش5إن1).

وتعد هذه الحالة "أول حالة وفاة من نوعها في البلاد".

وتسلط هذه الوفاة الضوء على "خطر محتمل جديد في ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان (الهند)"، والتي تتزامن مع أزمة حقيقية تتمثل بانتشار فيروس كورونا المستجد.

واشار البيان الصادر عن الحكومة الهندية اليوم، إلى أن الطفل دخل إلى مستشفى في مدينة نيودلهي بتاريخ الثاني من يوليو/ تموز، وأنه فارق الحياة، أمس الثلاثاء، بعد أن تطورت حالته إلى فشل في وظائف أعضاء الجسم.

وأشارت السلطات إلى أنها بدأت عمليات تعقب المخالطين وأنه تم عزل جميع المسعفين الذين شاركوا في علاج الطفل بالإضافة إلى عائلته.

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