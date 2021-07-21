واشنطن: لا جدول زمني لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

2021/07/21 | 22:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الأربعاء، أنه لا يوجد هناك أي جدول زمني بعد لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.

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