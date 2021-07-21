محتجون يغلقون محطة كهرباء في ذي قار

2021/07/21 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

اغلق محتجون، اليوم الاربعاء، محطة كهرباء الاصلاح في ذي قار (في قضاء الاصلاح) الامر الذي ادى لتوقفها عن العمل.

وقال مصدر مطلع لـ (بغداد اليوم)، ان "الاحتجاج جاء بسبب عدم قيام وحدات الصيانة باصلاح الاعطال التي يشكوا منها المواطنين".

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