الخارجية الايرانية: الاتصالات بين ايران ومصر لم تنقطع في اي وقت من الاوقات

2021/07/21 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان الاتصالات بين ايران ومصر قائمة على الدوام ولم تنقطع في اي وقت من الاوقات رغم صعوباتها ومنعطفاتها، مرحبا بتطبيع وتطوير العلاقات بين الدول الاسلامية الكبرى واعتبرها بانها تخدم مصالح العالم الاسلامي والمنطقة.وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين بشان انعقاد اجتماع بين ايران ومصر: ان الاتصالات بين ايران ومصر قائمة على الدوام ولم تنقطع في اي وقت من الاوقات لكنها ترافقت مع صعوبات ومنعطفات ".واضاف: اننا نعتقد بان تطبيع العلاقات بين الدول الاسلامية الكبرى يخدم مصالح العالم الاسلامي والمنطقة ونحن رحبنا على الدوام بتطبيع العلاقات هذه وتطويرها ".وفيما يتعلق بالجولة القادمة للمفاوضات بين ايران والسعودية قال: اسمحوا بان لا اتطرق الى التفاصيل في الاجواء العامة مبينا ان المفاوضات تخدم مصلحة المنطقة والشعبين الايراني والسعودي وستتواصل ان شاء الله تعالى في الطريق الذي يريدانه"./انتهى2

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