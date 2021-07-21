القبض على امرأة بحوزتها مواد مخدرة شمال بابل

2021/07/21 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ القت قوة مشتركة من جهاز الأمن الوطني في بابل والشرطة القبض على امرأة بحوزتها مواد مخدرة وكريستال أضافة إلى كمية من العملة الأجنبية .وقال مصدر في القوة" أن قوة مشتركة من جهاز الأمن الوطني في بابل والشرطة القت القبض على امرأة بناحية جبلة شمالي المحافظة بحوزتها مواد مخدرة وكميات من العملة الأجنبية ./انتهى

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