2021/07/21 | 22:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وجهت اتهامات جنائية لزوجين من ولاية كاليفورنيا على دورهما في إشعال حرائق الغابات المدمرة في إلدورادو العام الماضي، بمفرقعات نارية فجّراها خلال حفل أقاماه لإشهار جنس مولودهما.وأدت الألعاب النارية إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه تهم جنائية لزوجين تسببا بحرائق كاليفورنيا المركز الخبري الوطني.

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