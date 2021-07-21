الكناني: التغييرات التي اجراها الكاظمي على المنظومة الامنية غير موفقة

2021/07/21 | 22:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الخبير الامني، عدنان الكناني، اليوم الاربعاء، ان التغييرات التي اجراها الكاظمي على المنظومة الامنية بعد تفجير ساحة الطيران لم تكن بمحلها وغير موفقة.وقال الكناني في برنامج حصاد الايام، انه “يجب اعادة النظر في المنظومة الامنية في بغداد”، موضحا ان “التغييرات التي اجراها الكاظمي على المنظومة الامنية بعد تفجير ساحة الطيران لم تكن […]

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