“النساء اللاتي تغلبن على داعش” معرض صور فوتوغرافي في الذكرى السابعة للإبادة الايزيدية

2021/07/21 | 22:49 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – خالد قاسم سلسلة من النشاطات المختلفة ستقوم منظمة فريدة العالمية Farida e.V.وبالتعاون مع جمعية الشمس الايزيدية في *مقاطعة بادن فورتمبيرغ* الألمانية بتنظيمها وترتيبها وعرضها في أواخر شهر حزيران الحالي الى الثامن من آب 2021.لسبع سنوات متتالية ومنذ ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الايزيديين في سنجار على يد داعش، تحاول …

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