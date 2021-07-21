افتتاح مستشفى خاص للمصابين بكورونا في السليمانية

2021/07/21 | 22:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفتتح صحة السليمانية مستشفى الطوارئ للمصابين بفايروس كورونا، خاص بعلاج المصابين بالفايروس.

وذكر اعلام وعلاقات ب.گ بصحة السليمانية، انه سيتم افتتاح مستشفى اخر خلال الساعات المقبلة خاص بعلاج المصابين بكورونا.

واوضح، انه بعد ارتفاع حالات الاصابة بكورونا في حدود محافظة السليمانية، يتم من الان التحضير لافتتاح (مستشفى الطوارئ للمصابين بفايروس كورونا).

ودعا المواطنين الى الالتزام وتنفيذ تعليمات الوقاية من فايروس كورونا.

PUKmedia اعلام وعلاقات ب.گ بصحة السليمانية

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