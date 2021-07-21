الشاب علي عادل يكشف كواليس فيديو

2021/07/21 | 22:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الشاب العراقي علي عادل، الناشط في منصات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، إنه فوجئ برد مسؤول أميركي كبير على مقطع الفيديو، الذي نشره وهدد فيه برمي نفسه من على سطح المبنى.

وذكر عادل، في حوار مع "سكاي نيوز عربية" وتابعه NRT عربية، (21 تموز 2021)، "فرحت لأنه رد علي المسؤول الأميركي، في الحقيقة لم أكن أتوقع أن يرد علي لأنه صارت عندي 4 فيديوهات وجهت فيها رسائل لجو بايدن من دون أن يتلقى أي رد".

وتابع: "لست مهتما بالذهاب إلى أميركا، الأهم عندي أوصل صوتي للعالم".

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وعن كواليس الفيديو الذي خلال ساعات قليلة، كشف عادل أنه"صورت المقطع بعفوية، وبالتزامن مع ذلك كانت الكهرباء منعدمة وسط دوي طلقات نارية من حولي في منطقة قريبة".

وتابع: "في حال حدث لقاء مع المسؤول الأميركي لن أحكي عن أموري الشخصية، بل سأحكي عن حال الشباب العراقيين كلهم، لا شوارع لا كهرباء لا وظائف.."

وختم حديثه مع "سكاي نيوز عربية" بالقول: "صارت مسؤوليتي كبيرة لازم أتعمق وأعرف أكثر عن معاناة العراقيين..



الله يوفقنا حتى نوصل صوتنا لكل العالم وصوت معاناة العراقيين وإن شاء الله يصير العراق أفضل دولة في العالم".

وكان القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جو هود، علّق على فيديو عادل، بالقول: "حبيبي علاوي لا ترمي نفسك من السطح رجاءً، فنحن في الولايات المتحدة نحبك، لا تقفز، أنا لست جو بايدن، أنا جو هود، أنا مسؤول الشرق الأوسط في وزارة الخارجية في واشنطن، الحياة ثمينة ومن الممكن أن نجعلها أفضل سوية للعراقيين والأميركيين، نحن نساعدكم في قتال داعش وإعادة بناء العراق، العراق يحتاجك لا تقفز، بل انتخب، صوتك مهم من أجل العراق، لا أستطيع أن أدعوك إلى أميركا الآن بسبب كورونا لكن كلي أمل أن ألتقي بك عندما أزور العراق وأن نأكل الباجة سوية، حبيبي علاوي نحن نحبك..



عيد مبارك كل عام وأنتم بخير".

ويشتهر الشاب اليافع عادل بمقاطع الفيديو التي يبثها ويوجهها عادة للرؤساء والمسؤولين الأميركيين، شارحا فيها معاناته كعراقي من تردي الأوضاع الأمنية والخدمية والمعاشية في العراق، وذلك بأسلوب ساخر بسيط وجذاب، يرسم البسمة رغم عمق المعاناة وهولها، ويعبر عن الألم بطريقة ظريفة وملفتة.

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