مجهولون يغتالون منتسبا امنيا جنوبي بغداد

2021/07/21 | 22:57 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باقدام مسلحين مجهولين على اغتيال منتسب امني جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، أن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه احد منتسبي حماية الشخصيات ضمن منطقة عرب جبور التابعة لقضاء الدورة جنوبي بغداد".واضاف ان "الحادث اسفر عن مقتله في الحال، فيما لاذ المسلحون بالفرار".

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