بيانات جديدة: كورونا يسبب تراجعا في أعمار الأميركيين

2021/07/21 | 23:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بيانات جديدة، الأربعاء، أن متوسط الأعمار في الولايات المتحدة تراجع بعام ونصف العام في 2020، وهو تراجع حاد مدفوع بتأثير كوفيد-19 على الذكور وأصحاب البشرات الملونة بشكل أكبر.

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