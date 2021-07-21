صحة السليمانية تدعو المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية والتعليمات الصحية من فايروس سلالة كورونا دلتا

2021/07/21 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعت المديرية العامة لصحة السليمانية المواطنين في حدود المحافظة ومركزها الى الالتزام بالاجراءات الوقائية والتعليمات الصحية من فايروس سلالة كورونا دلتا في كافة الامكنة العامة مثل الاسواق والمولات والكافتريات والمطاعم والمتنزهات ومحاولة عدم الاحتكاك .وبحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني دعت المديرية العامة لصحة السليمانية, المواطنين الى تنفيذ استخدام اللقاح المتوفر حاليا بجميع انواعه وارتداء القفازات والكمامات والابتعاد عن المصابين والاشخاص المشتبه باصابتهم بكورونا"و الاهتمام بغسل اليدين والنظافة والاغذية الصحية والهندام وعدم الخروج من المنزل والابتعاد عن الاماكن المزدحمة"./انتهى2

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