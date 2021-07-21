الجيزاني: توزيع الاراضي بدون استراتيجية “عمل” واضحة لا يجدي نفعا

2021/07/21 | 23:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الباحث بالشأن السياسي، امير الجيزاني، اليوم الاربعاء، توزيع الاراضي بدون استراتيجية عمل واضحة لا يجدي نفعا، مشيرا ان يجب ان تبنى المجمعات السكنية في اطراف المدينة.وقال الجيزاني في برنامج حصاد الايام، ان “العراق كان بحاجة لاكثر من 2 مليون وحدة سكنية بعد سقوط النظام البائد، والان بحاجة لاكثر من 7 مليون وحدة […]

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