2021/07/21 | 23:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد نائب محافظ اربيل هيمن قادر، الاربعاء، ان الفيديو الذي يظهر شجارا مسلحا واطلاق نار في احد شوارع اربيل لا علاقة له بالسياح القادمين الى اقليم كوردستان، مؤكدا ان الحادثة وقعت قبل عيد الاضحى، عند ملاحقة قوة امنية لمطلوبين.

وقال قادر في تصريح خاص لـ NRT، اليوم (21 تموز 2021)، ان "الفيديو المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي والادعاءات بشان قيام قوات الامن (الاسايش) بأطلاق النار على السياح غير صحيح، والحادث يعود الى ما قبل حلول عيد الاضحى المبارك، حين قام شخص بتجاوز سيطرة بردي (التون كوبري) حين طلب منه التوقف وقد تم اطلاق النار على سيارته قرب سيطرة اسايش كركوك داخل مدينة اربيل ".

كما وذكر مصدر في اسايش اربيل لـ NRT، ان "الحادثة وقعت قبل نحو اسبوع وسبب هروب ذاك الشخص وعدم توقفه في السيطرة، يعود الى قيام زوجته برفع دعوى ضده وكان مطلوبا للقوات الامنية".

واضاف، انه "طلب منه التوقف والنزول عند مروره بسيطرة بردي (التون كوبري)، لكنه لم يمتثل للطلب وقام بتجاوز السيطرة وعدم التوقف، وقد تم استعلام القوات الامنية وعند وصوله الى داخل اربيل اطلق عليه النار وتم ايقاف السيارة والقبض عليه".

واوضح، ان "بعض المواقع الخبرية العراقية ومواقع التواصل الاعلامي ادعت ان الفيديو تظهر قيام القوات الامنية في سيطرات كوردستان بإطلاق النار على السياح العرب القادمين الى الاقليم".

نائب محافظ اربيل هيمن قادر: الفيديو ادناه لا علاقة له بالسياح القادمين الى اقليم كوردستان، والحادثة وقعت قبل عيد الاضحى، عند ملاحقة قوة امنية لمطلوبين pic.twitter.com/o6fWnD4FN7

— NRT عربية (@ArabicNrt) July 21, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح حول مقطع فيديو يظهر فيه عناصر الامن بالاقليم وهم يطلقون الرصاص على عجلة مدنية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح حول مقطع فيديو يظهر فيه عناصر الامن بالاقليم وهم يطلقون الرصاص على عجلة مدنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).