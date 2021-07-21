السعودية تنفي استخدام ’برمجيات’ خاصة لمراقبة الاتصالات

2021/07/21 | 23:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد التلفزيون السعودي، الأربعاء، أن مسؤولاً سعودياً نفى ما تناقلته وسائل إعلام بشأن استخدام المملكة لبرمجيات خاصة لمتابعة الاتصالات.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وأشار المصدر، إلى أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أن "نهج وسياسة المملكة ثابتة ولا تقر مثل هذه الممارسات".

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