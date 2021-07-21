مجلس الأمن يعلق حول التفجيرات في العراق

2021/07/21 | 23:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مجلس الامن الدولي، ‏الأربعاء‏، الى محاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومنظميها ومموليها في العراق وتقديمهم إلى العدالة.

وندد أعضاء مجلس الأمن في بيان تلقىNRTعربية نسخة منه، (21‏ تموز‏ 2021)، "بأشد العبارات، بالهجوم الإرهابي الذي وقع في بغداد بالعراق يوم الاثنين الماضي والذي تبناه داعش، أسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 50 آخرين".

واعرب الاعضاء عن "خالص تعازيهم وتعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة العراق وتمنوا الشفاء العاجل والكامل للمصابين"، وشددوا على "ان الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".

وقتل 35 شخصا وأصيب 50 آخرون بجروح، الاثنين، بتفجير انتحاري بحزام ناسف تبناه داعش عشية عيد الأضحى بسوق في مدينة الصدر المكتظة في الضواحي الشرقية للعاصمة بغداد.

واكد أعضاء دعمهم "لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وعملية الديمقراطية وازدهاره"..



وعلى ضرورة "محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة".

وحثوا جميع الدول "وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة على التعاون بنشاط، مع حكومة العراق وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد".

ونوه أعضاء المجلس على أن "أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأيا كان مرتكبوها".

واشاروا الى "ضرورة أن تكافح جميع الدول، بجميع الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان من جراء الأعمال الإرهابية."

وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لأمن العراق واستمرار الحرب ضد الإرهاب، بما في ذلك ضد داعش.

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