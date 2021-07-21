الدراجي: مشاكل السكن صنعتها السياسات الخاطئة

2021/07/21 | 23:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، حامد الدراجي، اليوم الاربعاء، ان مشاكل السكن صنعتها السياسات الخاطئة.وقال الدراجي في برنامج حصاد الايام، ان “ازمة السكن في العراق سياسية”، مبينا ان “العراقي الان بحاجة لـ100 مليون دينار ليتمكن من شراء وحدة سكنية”.واضاف ان “مشاكل السكن صنعتها السياسات الخاطئة”، لافتا انه “لا نحتاج لتوزيع اراضي سكنية لان المواطن […]

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