2021/07/22 | 00:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مسؤول سعودي مزاعم أوردتها تقارير صحفية مؤخرا، قالت إن جهات في المملكة استخدمت برنامجا "لمتابعة الاتصالات"، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأربعاء.

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