بسبب 'نهوة'.. ارتفاع حصيلة نزاع عشائري تحول لمعركة طاحنة في ذي قار

2021/07/22 | 00:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة ذي قار، الاربعاء، بارتفاع اعداد ضحايا نزاع عشائري مسلح، اندلع في قضاء النصر شمال الناصرية.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (21 تموز 2021)، إن "النزاع العشائري في قضاء النصر شمال الناصرية شهد تطورا بعد اتساع رقعة الاشتباك المسلح نتيجة صراع على الزواج من امرأة وكسر النهوة العشائرية المفروضة عليها منذ يوم أمس".

وأوضح المصدر، أن "قتيلين وأربعة جرحى سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة التي ما زالت مستمرة لغاية الآن".

ولفت الى أن "القوات الامنية لا تستطيع التدخل لحل النزاع وفرض سلطة القانون بسبب شدة المعارك بين الطرفين".

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء ، أفاد مراسلنا بمقتل شخصين اثر نزاع عشائري دموي بمحافظة ذي قار.

وذكر المراسل، أن النزاع اندلع، في قضاء النصر في ذي قار، وان احد المقتولين كان يحاول الفصل بين المتنازعين، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

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